Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Отменённый сериал «Охота» от Apple выйдет 4 марта — ранее его обвинили в плагиате

Отменённый сериал «Охота» от Apple выйдет 4 марта — ранее его обвинили в плагиате
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что компания Apple всё-таки выпустит отменённый сериал «Охота». Драматическое шоу выйдет на стриминговом сервисе Apple TV уже 4 марта.

Премьера проекта должна была состояться 3 декабря 2025 года, однако авторов обвинили в плагиате. Сообщалось, что создатель сериала во многом использовал сюжет романа Shoot («Стрельба») Дугласа Фэрбэрна, который в 1976 году получил экранизацию. После этого компания Gaumont урегурировала правовые отношения, и теперь шоу официально считается адаптацией произведения.

«Охота» рассказывает историю друзей, которые отправляются на охоту, но неожиданно подвергаются атаке и вступают в перестрелку с другой группой охотников. Убив одного из нападавших, мужчины сбегают. Позже герои выясняют, что за ними начинают охоту.

О другом популярном сериале:
Финал второго сезона «Фоллаута»: что будет дальше в сериале
Финал второго сезона «Фоллаута»: что будет дальше в сериале
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android