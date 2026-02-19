Отменённый сериал «Охота» от Apple выйдет 4 марта — ранее его обвинили в плагиате

Издание Deadline сообщило, что компания Apple всё-таки выпустит отменённый сериал «Охота». Драматическое шоу выйдет на стриминговом сервисе Apple TV уже 4 марта.

Премьера проекта должна была состояться 3 декабря 2025 года, однако авторов обвинили в плагиате. Сообщалось, что создатель сериала во многом использовал сюжет романа Shoot («Стрельба») Дугласа Фэрбэрна, который в 1976 году получил экранизацию. После этого компания Gaumont урегурировала правовые отношения, и теперь шоу официально считается адаптацией произведения.

«Охота» рассказывает историю друзей, которые отправляются на охоту, но неожиданно подвергаются атаке и вступают в перестрелку с другой группой охотников. Убив одного из нападавших, мужчины сбегают. Позже герои выясняют, что за ними начинают охоту.