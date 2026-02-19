В России признали законным ограничение звонков в «Телеграме» и WhatsApp

Московский городской суд оставил в силе решение об ограничении звонков в мессенджерах «Телеграм» и WhatsApp в России. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции.

Речь идёт об иске, поступившем от Константина Ларионова и более 100 россиян. Активист подал иск о признании незаконным решение об ограничении звонков в популярных мессенджерах. Суд прекратил дело, ссылаясь на отсутствие права Ларионова защищать владельцев зарубежных сервисов. После этого прошло заседание по апелляции, в результате которого решение первой инстанции признали законным.

Звонки в «Телеграме» и WhatsApp отключили в августе 2025 года. Роскомнадзор заявил, что цель такого решения — противодействие мошенникам.