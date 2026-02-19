Скидки
Трейлер военной драмы «Давление» с Бренданом Фрейзером — выход 29 мая

Трейлер военной драмы «Давление» с Бренданом Фрейзером — выход 29 мая
Кинокомпания Focus Features представила трейлер фильма Pressure («Давление»). Премьера военной драмы состоится 29 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видел принадлежат Focus Features.

Действие исторической картины разворачивается в 1994 году, за 72 часа до знаменитой высадки в Нормандии. Сюжет расскажет о генерале Дуайте Д. Эйзенхауэре и метеорологе BBC Джеймсе Стэгге, которые должны продумать великую операцию, чтобы у солдат появились шансы выйти из боя победителями.

Главную роль исполнил звезда фильмов «Мумия» и «Кит» Брендан Фрейзер. В ленте также снялись Эндрю Скотт («Шерлок»), Керри Кондон («Формула-1»), Дэмиэн Льюис («Однажды в… Голливуде») и другие актёры. Режиссёром выступил Энтони Марас («Дворец»).

