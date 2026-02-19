Скидки
Большой трейлер мультфильма «История игрушек 5» — выход 19 июня

Большой трейлер мультфильма «История игрушек 5» — выход 19 июня
Студия Pixar представила трейлер мультфильма «История игрушек 5». Премьера продолжения культовой анимационной серии состоится 19 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видел принадлежат Pixar.

Лента расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Режиссёром и сценаристом «Истории игрушек 5» выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон. К своим ролям вернулись Том Хэнкс («Форрест Гамп»), Джоан Кьюсак («Моральные ценности семейки Аддамс») и Тим Аллен («В поисках галактики»).

