«Это точно произойдёт»: Мэттью Макконахи — об ИИ-фильмах на «Оскаре»

«Это точно произойдёт»: Мэттью Макконахи — об ИИ-фильмах на «Оскаре»
На мероприятии издания Variety и телеканала CNN выступил знаменитый актёр Мэттью Макконахи. Он рассказал о развитии нейросетей в киноиндустрии.

Артист уверен, что технологии искусственного интеллекта всё больше начнут влиять на кинематограф. Макконахи заявил, что в ближайшем будущем ИИ-фильмы смогут получить отдельную категорию на премии «Оскар».

ИИ, чёрт возьми, обязательно проникнет в нашу индустрию. Получим ли мы через пять лет категорию на «Оскаре» под названием «лучший ИИ-фильм»? «Лучший актёр, созданный ИИ»? Возможно. Это будет происходить прямо перед нами. ИИ-фильмы будут сделаны настолько хорошо, что мы не заметим разницы. Я думаю, это очень захватывающе, но и пугающе. Готовьтесь к этому. Занимайте свою нишу, чтобы у вас, по крайней мере, была возможность влиять на ситуацию, когда ИИ вторгнется в вашу жизнь.

Ранее фирма Yorn Levine заявила о регистрации товарных знаков на знаменитые фразы Мэттью Макконахи. Высказывание «Ладно, ладно, ладно» из фильма «Под кайфом и в смятении» 1993 года и другие семь фраз артиста теперь защищены авторским правом. Актёр прокомментировал это решение, посоветовав другим звёздам Голливуда поступать так же: чтобы невозможно было бесплатно украсть голос с помощью ИИ.

Об ИИ-видео со знаменитыми актёрами:
«Всё кончено»: сценарист «Дэдпула» — об ИИ-роликах с Томом Крузом и Брэдом Питтом
