Sony закрыла студию Bluepoint, создателей ремейков Demon's Souls и Shadow of the Colossus

Компания Sony объявила о закрытии студии Bluepoint Games — своего американского подразделения. Это произошло спустя почти пять лет после приобретения команды осенью 2021 года.

Мы работаем в условиях, которые становятся всё более сложными для нашей отрасли. Рост затрат на разработку, замедление роста отрасли, изменение поведения игроков и более широкие экономические трудности затрудняют устойчивое создание игр. Чтобы справиться с этой реальностью, нам необходимо продолжать адаптироваться и развиваться. Мы тщательно проанализировали наш бизнес, чтобы обеспечить успех сегодня и сохранить хорошие позиции на будущее. В результате в марте мы закроем Bluepoint Games.

Bluepoint Games была основана в 2006 году в Техасе и сразу же начала разрабатывать игры для консолей PlayStation. За свою 20-летнюю историю компания выпустила обновлённые версии God of War и God of War 2, а также сборник Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Последними крупными проектами Bluepoint стали ремейки культовой Shadow of the Colossus и экшена Demon's Souls, прародителя Dark Souls, которая получила высокие оценки от критиков и игроков. Как сообщали инсайдеры, некоторое время назад студия трудилась над сетевой частью серии God of War, однако проект отменили, после чего команда начала разработку другого тайтла.

