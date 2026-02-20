Скидки
Появился стильный постер фильма «Невеста!» с Кристианом Бэйлом

Появился стильный постер фильма «Невеста!» с Кристианом Бэйлом
Warner Bros. поделилась свежим постером фильма «Невеста!» с Кристианом Бэйлом в одной из главных ролей. Постер вышел стильным!

Фото: Warner Bros.

Лента представляет собой ремейк «Невесты Франкенштейна» 1935 года выпуска и расскажет про монстра Франкенштейна, который вместе с доктором отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности.

Самого монстра воплотил на экране Кристиан Бэйл. В фильме также снялись Джесси Бакли, Пенелопа Крус и Джейк Джилленхол. Режиссёром выступила знаменитая актриса Мэгги Джилленхол («Фрэнк»).

