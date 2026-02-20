Вышел трейлер «Нормала» — боевика с Бобом Оденкёрком в галвной роли

К фильму «Нормал» выпустили дебютный трейлер. Премьера боевика со звездой «Лучше звоните Солу» Бобом Оденкёрком состоится 17 апреля.

Сюжет картины рассказывает о скромном человеке с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Он выезжает на место ограбления банка, сам того не подозревая, раскрывает нечто гораздо более серьёзное.

Главные роли, помимо Оденкёрка, сыграли Лина Хиди («Игра престолов»), Генри Уинклер («Лучшее время года») и Брендан Флетчер («Выживший»). Режиссёром выступил Бен Уитли («Перестрелка»). Сценарий написали сам Боб Оденкёрк в соавторстве с Дереком Колстадом, одним из создателей «Джона Уика».