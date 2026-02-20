«Я не ставлю перед собой больших ожиданий»: Jame — о PARIVISION в CS 2

Капитан состава PARIVISION по Counter-Strike 2 Джами Jame Али признался, что не ждёт от команды прорыва на ближайших турнирах после раннего вылета с IEM Krakow 2026. В интервью HLTV снайпер честно оценил текущее состояние коллектива.

Если честно, я не ставлю перед собой больших ожиданий, потому что живу в реальности, где мы допускаем ошибки, которые не позволяют нам победить. Когда мы были в VP, мы могли допустить одну-две критические ошибки и проиграть в матче. Сейчас мы допускаем в десять раз больше ошибок, но благодаря индивидуальной игре иногда всё же побеждаем.

По словам капитана, команда пока находится в стадии становления: не до конца выстроены роли, карты и игровые элементы. При этом он подчеркнул важность побед над топ-соперниками вроде FaZe Clan и G2 Esports.

PARIVISION пробилась в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026. В четвертьфинале команда сыграет с Team Falcons — матч стартует 20 февраля в 11:00 мск.