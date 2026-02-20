«Мы способны выигрывать трофеи»: iM перед плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 CS 2

Рифлер Natus Vincere Михай iM Иван оценил перспективы команды на PGL Cluj-Napoca 2026. По словам игрока, обновлённый менталитет позволяет NAVI рассчитывать на максимум — при условии, что коллектив перенесёт тренировочную форму в официальные матчи.

Мы действительно верим, что способны выигрывать трофеи. На тренировках мы уже смогли показать, на что действительно способны. Если у нас получится показать свою игру, то у нас будут очень высокие шансы на победу.

Турнир проходит в родной для игрока Румынии, в Клуж-Напоке. NAVI завершили групповой этап со счётом 3-2 и вышли в плей-офф, где сыграют с MOUZ. Ранее команды уже встречались на чемпионате — тогда состав iM уступил всухую.

Четвертьфинал стартует 20 февраля в 11:00 мск. Турнир принимает арена BTArena, а общий призовой фонд составляет $ 1,25 млн.