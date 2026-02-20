«Я не чувствовал такой усталости за всю карьеру в CS»: Zweih — об игре в PARIVISION

Игрок PARIVISION Иван zweih Гогин признался, что команда подошла к плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 на фоне серьёзной усталости. По словам киберспортсмена, коллектив практически без пауз работает с начала года.

Я очень устал. Я не чувствовал такой усталости за всю карьеру. Мы находимся на буткемпе с 2 января, за всё время у нас был один выходной. Два месяца мы играем безостановочно. Теперь мы прошли в плей-офф, я очень рад.

При этом рифлер отметил, что команда не намерена останавливаться на достигнутом. Он подчеркнул, что результат в Кракове не стал провалом, а опыт выступления на BLAST Bounty Winter 2026 доказал: PARIVISION способна навязывать борьбу тир-1 соперникам.

В группе коллектив завершил стадию со счётом 3:2. В четвертьфинале PARIVISION встретится с Team Falcons. Матч за выход в полуфинал стартует 20 февраля в 11:00 мск.