Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я не чувствовал такой усталости за всю карьеру в CS»: Zweih — об игре в PARIVISION

«Я не чувствовал такой усталости за всю карьеру в CS»: Zweih — об игре в PARIVISION
Комментарии

Игрок PARIVISION Иван zweih Гогин признался, что команда подошла к плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 на фоне серьёзной усталости. По словам киберспортсмена, коллектив практически без пауз работает с начала года.

Я очень устал. Я не чувствовал такой усталости за всю карьеру. Мы находимся на буткемпе с 2 января, за всё время у нас был один выходной. Два месяца мы играем безостановочно. Теперь мы прошли в плей-офф, я очень рад.

При этом рифлер отметил, что команда не намерена останавливаться на достигнутом. Он подчеркнул, что результат в Кракове не стал провалом, а опыт выступления на BLAST Bounty Winter 2026 доказал: PARIVISION способна навязывать борьбу тир-1 соперникам.

В группе коллектив завершил стадию со счётом 3:2. В четвертьфинале PARIVISION встретится с Team Falcons. Матч за выход в полуфинал стартует 20 февраля в 11:00 мск.

Jame — о PARIVISION в CS 2
«Я не ставлю перед собой больших ожиданий»: Jame — о PARIVISION в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android