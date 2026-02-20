Скидки
Продажи Nioh 3 за две недели перевалили за миллион копий

Koei Tecmo опубликовала специальный трейлер с хвалебными отзывами Nioh 3. В нём же компания упомянула, что тираж игры превысил миллион копий всего за две недели с релиза.

Видео доступно на YouTube-канал KOEI TECMO AMERICA. Права на видео принадлежат KOEI TECMO AMERICA.

Nioh 3 представляет собой третью часть франшизы, действие которой разворачивается в Японии, кишащей полчищами ёкаёв — чудовищ и демонов. По сюжету мы играем за воина, который готовится стать сёгуном, но вторжение ёкаев прерывает церемонию.

Пока что тайтл доступен лишь на PS5 и ПК, однако раннее в рекламном ролике игры нашли упоминание временной консольной эксклюзивности, которая продлится полгода. После этого ролевой экшен могут выпустить на Xbox и даже на Nintendo Switch 2.

