В продолжении «Майнкрафта в кино» могут показать Дракона Края

Продюсер сиквела «Майнкрафта в кино» Рой Ли в интервью рассказал, наверное, об одной из самых частых просьб людей касательно содержания самой будущей картины.

По словам Ли, в продолжении наверняка найдётся место, чтобы показать Дракона Края — культового персонажа и главного злодея игры, после победы над которым тайтл считается пройденным.

Думаю, именно об этом и поступало большинство запросов.

События первого «Minecraft в кино» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Сиквел проекта выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года — спустя два года после релиза первой части.