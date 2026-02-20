Умер Эрик Дэйн, звезда «Эйфории», «Зачарованных» и «Анатомии страсти»

Сегодня крупные СМИ сообщили о смерти актёра Эрика Дэйна, известного широкой аудитории по ролям в «Эйфории», «Зачарованных» и «Анатомии страсти». Мужчине было 53 года.

В начале 2000-х он снимался в других фильмах, в том числе «Зои», «Дункан», «Джек и Джейн», «Сол Гуд», «Пир», «Люди Икс: Последняя битва» и «Марли и я».

В 2025 году у Дэйна диагностировали боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига. После того как он публично заявил о своем диагнозе, он стал выступать в защиту других людей с боковым амиотрофическим склерозом, сотрудничая с организацией I Am ALS в вопросах законодательства и сбора средств.