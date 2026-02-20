Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер Эрик Дэйн, звезда «Эйфории», «Зачарованных» и «Анатомии страсти»

Умер Эрик Дэйн, звезда «Эйфории», «Зачарованных» и «Анатомии страсти»
Комментарии

Сегодня крупные СМИ сообщили о смерти актёра Эрика Дэйна, известного широкой аудитории по ролям в «Эйфории», «Зачарованных» и «Анатомии страсти». Мужчине было 53 года.

В начале 2000-х он снимался в других фильмах, в том числе «Зои», «Дункан», «Джек и Джейн», «Сол Гуд», «Пир», «Люди Икс: Последняя битва» и «Марли и я».

В 2025 году у Дэйна диагностировали боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига. После того как он публично заявил о своем диагнозе, он стал выступать в защиту других людей с боковым амиотрофическим склерозом, сотрудничая с организацией I Am ALS в вопросах законодательства и сбора средств.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android