В честь 25-летия первой «Мумии» выпустили её постер

В честь 25-летия первой «Мумии» выпустили её постер
Вышел постер в честь юбилея (25 лет!) оригинального фильма «Мумия» с Бренданом Фрейзером. На нём можно увидеть главных героев и явное преобладание желтизны.

Постер в честь 25-летия «Мумии»

Кстати, продолжение картины уже в работе. В нём к своим ролям вернутся Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, а сюжет держится в тайне.

Оригинальная «Мумия» вышла в 1999 году и получила восторженные отзывы от зрителей. Лента запустила карьеру Брендана Фрейзера, который вернулся во второй и третьей частях. В 2017 году Universal попыталась возродить франшизу с Томом Крузом в главной роли, однако фильм получил смешанные отзывы и едва отбил свой бюджет.

В повторный зарубежный прокат «Мумию» выпустят 27 марта.

