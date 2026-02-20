Рогалик Slay the Spire 2 выйдет 5 марта в раннем доступе Steam с кооперативом

Студия Mega Crit раскрыла дату выхода Slay the Spire 2 — продолжения культового карточного рогалика. Проект выйдет 5 марта в раннем доступе Steam, о чём разработчики сообщили в стильном анимационном трейлере.

Видео доступно на YouTube-канале Mega Crit. Права на видео принадлежат Mega Crit.

В будущем проекте геймеров ждут пять играбельных персонажей, множество новых противников, карт, зелий и секретов. Одной из важных особенностей новинки станет кооператив — отправиться на покорение шпиля можно будет даже вчетвером. В этом случае игроков ждут абсолютно новые карты, доступные только в мультиплеере.

Slay the Spire 2 — продолжение культового карточного рогалика, вышедшего в 2019 году. В нём необходимо забраться на самый высокий шпиль, пройдя множество комнат в трёх локациях, наполненных разными монстрами. Игра пробудет в раннем доступе чуть больше года, после чего её также выпустят на консолях.