Фильм К себе нежно (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер, актёры

Вышел трейлер мелодрамы «К себе нежно» — премьера 5 марта
Кинокомпания «Атмосфера кино» представила трейлер фильма «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко. Вместе с ним премьеру ленты перенесли на более ранний срок: теперь мелодрама выйдет в кинотеатрах России 5 марта.

Видео доступно во VK-канале Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».

Лента расскажет историю Нади — хирурга, который помогает людям слышать, видеть и чувствовать, но сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, ей предстоит пройти шесть «уроков нежности» — курс «повышения квалификации по собственной жизни».

Главные роли в ленте сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Артём Ткаченко («Командир»), Пелагея Невзорова («Два холма») и Ольга Медынич («Мой папа не подарок»). Режиссёром выступил Иван Китаев («Бывшие»).

