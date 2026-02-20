Скидки
Комедия «Приглашение» с Сетом Рогеном выйдет в ограниченный зарубежный прокат 26 июня

По данным Deadline, комедия «Приглашение» с Сетом Рогеном, Оливией Уайлд и Эдвардом Нортоном в главных ролях выпустят в ограниченный зарубежный прокат. А случится это уже 26 июня. Выпустят ли картину в широкий прокат, пока вопрос.

Картина представляет собой ремейк испанского фильма «Соседи сверху». В центре истории супружеская пара, которая уже устала друг от друга, однако у них есть совместное любимое занятие — обсуждение соседей, которых они решают пригласить в гости.

Сняла The Invite Оливия Уайлд, которая и снялась в картине. Премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс», который проходил с 22 января по 1 февраля 2026 года.

