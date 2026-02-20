Каждый эпизод «Рыцаря Семи Королевств» смотрят более 13 млн человек — HBO

Компания HBO раскрыла аудиторию сериала «Рыцарь Семи Королевств». Приквел «Игры престолов» показывает отличные результаты — каждый эпизод шоу смотрят около 13 млн человек только в США.

Это третий лучший результат для HBO — лучше себя показали только «Одни из нас» и «Дом дракона». В компании также отметили, что новинка показывает прирост зрителей от серии к серии, тем самым наращивая аудиторию.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Финальный шестой эпизод выйдет 23 февраля, после чего шоу отправится на перерыв.