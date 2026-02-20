Скидки
Сериал Чёрное солнце, 2 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Чёрное солнце»


Уже 1 марта состоится премьера второго сезона сериала «Чёрное солнце». Шоу продолжит историю следователя по имени Игорь Жук, который приезжает расследовать преступление в Выборг. В этот раз детектива ждёт сразу два дела — в Финском заливе находят неопознанный труп, а его бывший напарник Чагин внезапно сознаётся в убийстве.

Во второй сезон проекта войдёт 12 эпизодов — они будут выходить частями по пятницам в онлайн-кинотеатре «Кион». Финал состоится 27 марта.

Расписание выхода второго сезона сериала «Чёрное солнце»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 марта
2-я серия1 марта
3-я серия1 марта
4-я серия1 марта
5-я серия6 марта
6-я серия6 марта
7-я серия13 марта
8-я серия13 марта
9-я серия20 марта
10-я серия20 марта
11-я серия27 марта
12-я серия27 марта
