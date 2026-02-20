Расписание выхода второго сезона сериала «Чёрное солнце»
Уже 1 марта состоится премьера второго сезона сериала «Чёрное солнце». Шоу продолжит историю следователя по имени Игорь Жук, который приезжает расследовать преступление в Выборг. В этот раз детектива ждёт сразу два дела — в Финском заливе находят неопознанный труп, а его бывший напарник Чагин внезапно сознаётся в убийстве.
Во второй сезон проекта войдёт 12 эпизодов — они будут выходить частями по пятницам в онлайн-кинотеатре «Кион». Финал состоится 27 марта.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 марта
|2-я серия
|1 марта
|3-я серия
|1 марта
|4-я серия
|1 марта
|5-я серия
|6 марта
|6-я серия
|6 марта
|7-я серия
|13 марта
|8-я серия
|13 марта
|9-я серия
|20 марта
|10-я серия
|20 марта
|11-я серия
|27 марта
|12-я серия
|27 марта
