Расписание выхода сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи
Уже 4 марта состоится премьера сериала «Молодой Шерлок». Экранизация книг Энди Лэйн расскажет о молодости легендарного детектива и покажет первые расследования неопытного героя в Лондоне. Одним из авторов проекта выступил культовый постановщик Гай Ричи, создатель «Большого куша» и «Джентльменов».
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они все выйдут 4 марта в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 марта
|2-я серия
|4 марта
|3-я серия
|4 марта
|4-я серия
|4 марта
|5-я серия
|4 марта
|6-я серия
|4 марта
|7-я серия
|4 марта
|8-я серия
|4 марта
