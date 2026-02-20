Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Молодой Шерлок (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи
Комментарии

Уже 4 марта состоится премьера сериала «Молодой Шерлок». Экранизация книг Энди Лэйн расскажет о молодости легендарного детектива и покажет первые расследования неопытного героя в Лондоне. Одним из авторов проекта выступил культовый постановщик Гай Ричи, создатель «Большого куша» и «Джентльменов».

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они все выйдут 4 марта в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

Расписание выхода сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 марта
2-я серия4 марта
3-я серия4 марта
4-я серия4 марта
5-я серия4 марта
6-я серия4 марта
7-я серия4 марта
8-я серия4 марта
Материалы по теме
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Шокирующий разврат с Марго Робби. Обзор фильма «Грозовой перевал»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android