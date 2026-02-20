Скидки
Звезда сериала «Барри» Билл Хейдер снимет хоррор «Они знают» и сыграет в нём

Звезда сериала «Барри» Билл Хейдер снимет хоррор «Они знают» и сыграет в нём
Издание Deadline сообщило, что киностудия MRC преступила к созданию фильма ужасов They Know («Они знают»). Съёмки хоррора должны начаться весной в Лос-Анджелесе. Дата выхода картины пока неизвестна.

Сюжет ленты расскажет о разведённом отце, который узнаёт, что его бывшая жена встречается с загадочным мужчиной. В один момент герой понимает, что незнакомец странно влияет на их детей.

Постановщиком выступит звезда сериала «Барри» Билл Хейдер — для него хоррор станет режиссёрским дебютом. Он также написал сценарий для фильма вместе с Гаем Бодро, который работал над сюжетом «Барри». Кроме того, Хейдер назначен исполнителем главной роли в «Они знают».

