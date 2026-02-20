Team Falcons уступила PARIVISION и вылетела с PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Российская команда PARIVISION одержала победу в дебютном матче плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2, обыграв Team Falcons со счётом 2:1. Джами Jame Али и его партнёры победили соперников на картах Dust ll (16-14), Mirage (7-13) и Ancient (13-8), отправив m0NESY и kyosuke в составе Team Falcons домой.
Коллектив Николы NiKo Ковача завершил своё выступление на турнире по CS 2, заняв 5-8-е место и получив $ 25 тыс. В следующем раунде PARIVISION сразится с победителем пары MOUZ — Natus Vincere.
Чемпионат проходит с 14 по 22 февраля в Клуж-Напоке, и команды борются за призовой фонд в $ 625 тыс.