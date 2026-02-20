Авторы Resident Evil 9: Requiem призвали не спойлерить игру после утечек сюжета

Видеоигровая студия Capcom выпустила заявление, связанное с их предстоящим хоррором Resident Evil 9: Requiem. Разработчики попросили игроков не распространять спойлеры к игре.

Публикация авторов связана с ранним попаданием физических копий Requiem в руки игроков — 18 февраля в Сети уже появилась информация, раскрывающая сюжетные повороты игры. В Capcom заявили, что будут бороться с утечками, удаляя спойлерные материалы.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля. События девятой части знаменитой хоррор-серии развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу. В игре также будет русский перевод, в том числе озвучка.