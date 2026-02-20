Скидки
Тизер боксёрской драмы «Зверь» с Расселом Кроу — выход 10 апреля

Компания Lionsgate представила трейлер фильма Beast («Зверь»). Боксёрская драма выйдет в мировом прокате 10 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видел принадлежат Lionsgate.

Главным героем выступает чемпион ММА, который из-за угрозы жизни его брату возвращается на ринг. Он обращается за помощью к своему тренеру, сделавшему его великолепным бойцом. Теперь герою предстоит победить действующего чемпиона в финальном бою своей карьеры.

Одну из главных ролей сыграл знаменитый актёр Рассел Кроу («Гладиатор»). Он также выступил соавтором сценария, вместе с Дэвидом Фриджерио («Территория зла»). В фильме также снялись Дэниэл Макферсон («Основание»), Люк Хемсворт («Мир Дикого Запада»), Брен Фостер («Мелисса и Джоуи») и другие актёры.

