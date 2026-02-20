Скидки
Фильм «Не грози Южному Централу 2» снимут только при одном условии

Фильм «Не грози Южному Централу 2» снимут только при одном условии
На шоу Rap Attack Official выступил звезда серии фильмов «Очень страшное кино» Марлон Уайанс. Он рассказал о потенциальном продолжении знаменитой комедии «Не грози Южному Централу».

По словам актёра, картина получит вторую часть, если предстоящая лента «Очень страшное кино 6» получит успех в прокате. То же самое касается сиквела другой популярной комедии — «Белые цыпочки» 2004 года, где Уайанс сыграл одну из главных ролей.

Мы покопаемся в ящиках и достанем оттуда несколько хитов, таких как «Белые цыпочки» и «Не грози Южному Централу». Это зависит от успеха «Очень страшного кино 6».

Комедия «Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале» вышла в 1995 году. Главным героем выступает парень по прозвищу Пепельница, который переезжает в опасный Южный Централ, где округой правят гангстеры. При бюджете в $ 840 тыс. лента собрала $ 20 млн, став популярной по всему миру.

