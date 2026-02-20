Фильм «Не грози Южному Централу 2» снимут только при одном условии

На шоу Rap Attack Official выступил звезда серии фильмов «Очень страшное кино» Марлон Уайанс. Он рассказал о потенциальном продолжении знаменитой комедии «Не грози Южному Централу».

По словам актёра, картина получит вторую часть, если предстоящая лента «Очень страшное кино 6» получит успех в прокате. То же самое касается сиквела другой популярной комедии — «Белые цыпочки» 2004 года, где Уайанс сыграл одну из главных ролей.

Мы покопаемся в ящиках и достанем оттуда несколько хитов, таких как «Белые цыпочки» и «Не грози Южному Централу». Это зависит от успеха «Очень страшного кино 6».

Комедия «Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале» вышла в 1995 году. Главным героем выступает парень по прозвищу Пепельница, который переезжает в опасный Южный Централ, где округой правят гангстеры. При бюджете в $ 840 тыс. лента собрала $ 20 млн, став популярной по всему миру.