Звёздам «Гарри Поттера» предлагали сыграть вместе в фильме «Волшебник страны Оз»

Комментарии

На шоу Hot Ones гостем стал звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф. Он рассказал о самом странном предложении, которое он когда-либо получал.

По словам артиста, ещё во время съёмок «Гарри Поттера» ему предложили сыграть в ремейке «Волшебника страны Оз». В проекте также должны были сыграть Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Причём Рэдклиффу предложили исполнить льва, который знал приёмы карате. Уотсон же должна была исполнить главную героиню Дороти. Актёры посчитали эту идею неудачной и отказались от неё.

Одна из худших идей, которые я когда-либо слышал, возникла во время съёмок «Гарри Поттера». Кто-то подошёл ко мне и предложил взять меня, Эмму и Руперта на роли в ремейке «Волшебника страны Оз». Там Эмма должна была играть Дороти. Я не помню, кем по задумке был Руперт, но помню, что я должен был сыграть льва, который знал приёмы карате. Мне было лет 14 или 15 лет, и я подумал: «Я мало что знаю об этом мире, но это плохая идея и её не следует воплощать в жизнь».

Оригинальный «Волшебник страны Оз» вышел в 1939 году и стал культовым. После этого в Голливуде снимали различные истории, связанные с фэнтезийным миром. Так, в 2013 году вышел «Оз: Великий и Ужасный» от режиссёра Сэма Рэйми. Следом зрители могли увидеть страну Оз в двух частях мюзикла «Злая», премьера которых состоялась в 2024 и 2025 годах.

