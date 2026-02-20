Скидки
Фанаты «Рыцаря Семи Королевств» занижают рейтинги сериала «Во все тяжкие» на IMDb

На популярном агрегаторе IMDb снизился пользовательский рейтинг самого высокооценённого эпизода сериала «Во все тяжкие». Речь идёт о 14-й серии пятого сезона под названием «Озимандия».

Фото: IMDb

На протяжении 13 лет с момента выхода рейтинг серии составлял 10/10 — она оставалась самым высокооценённым эпизодом среди всех сериалов, оценённых на IMDb. Однако 20 февраля пользовательская оценка упала до 9,9 балла.

Падение рейтинга произошло из-за недавних отзывов, сделанных фанатами сериала «Рыцарь Семи Королевств» по «Игре престолов». Судя по их обзорам, они решили продвинуть любимое шоу в рейтинге. При этом поклонники «Во все тяжкие» продолжают писать хвалебные обзоры, чтобы «Озимандия» снова получила общий балл 10/10.

Каким получился «Рыцарь Семи Королевств»:
Гай Ричи в мире «Игры престолов». Как стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств»
