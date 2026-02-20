Ubisoft работает над двумя частями Far Cry — официально

Издание Variety взяло интервью у генерального директора компании Ubisoft Ива Гийемо. Он рассказал о предстоящих видеоигровых проектах студии.

По словам руководителя, сейчас авторы работают сразу над двумя играми серии Far Cry. Гийемо не поделился никакими подробностями насчёт сюжета предстоящих проектов — он лишь отметил, что игры по Far Cry «очень перспективны».

Ожидания от серии Far Cry очень высоки. Сейчас у нас в разработке два очень перспективных проекта по франшизе.

Far Cry — популярная серия видеоигр Ubisoft, в которой игроки берут на себя роль персонажа, который противостоит злодею, держащего в страхе определённый населённый участок. Предыдущей частью серии была Far Cry 6, выпущенная в 2021 году. Параллельно идёт работа над сериалом по франшизе от автора «Фарго» и «Чужой: Земля» Ноа Хоули.