Стали известны цены на Samsung Galaxy S26 в России

Издание MT Today раскрыло стоимость нового смартфона Samsung Galaxy S26 в России. По данным СМИ, цена на базовую версию с 256 ГБ памяти составит 94 990 рублей, а с 512 ГБ — 109 990 рублей.

Согласно информации источников MT Today, модель S26+ будет стоить до 124 990 рублей, в зависимости от памяти. Цена на топовую версию Galaxy S26 Ultra составит 139 990 рублей за 256 ГБ памяти, 159 990 рублей — за 512 ГБ и 209 990 рублей — за 1024 ГБ. Официально компания Samsung пока не сообщала о ценах на свои новые устройства.

Презентация Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля. Ранее СМИ сообщали, что все модели линейки получат поддержку беспроводной зарядки, современные процессоры Exynos 2600 и Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а также различные ИИ-функции.