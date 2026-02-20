Скидки
Марк Эйдельштейн сыграл в зарубежном фильме Becoming Capa с Эстер Макгрегор

Марк Эйдельштейн сыграл в зарубежном фильме Becoming Capa с Эстер Макгрегор
Издание Variety сообщило о завершении съёмок фильма Becoming Capa («Становление Капы»). Дата выхода биографической картины пока неизвестна.

Лента расскажет о знаменитых военных фотографах Герде Таро и Роберте Капе, которые выступали против фашизма во Франции. Фильм описывают как «историю любви, дерзости и неповиновения миру, охваченному политическими потрясениями».

Главную роль исполнил звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн. В фильме также снялись Эстер Макгрегор («Плохая девочка»), Эмили Кэри («Где Анна Франк), Уильям Гао («Трепет сердца») и другие актёры. Режиссёром выступила Шарлотта Колберт («Она будет»).

Трейлер другого фильма со звездой «Аноры»:
Видео
Фильм «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном выйдет 9 апреля — трейлер
