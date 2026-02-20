Скидки
Кайли Дженнер устроила Тимоти Шаламе показ «Интерстеллара» на день рождения

Кайли Дженнер устроила Тимоти Шаламе показ «Интерстеллара» на день рождения
На мероприятии издания Variety и телеканала CNN выступил знаменитый актёр Тимоти Шаламе. Он рассказал, как его девушка Кайли Дженнер устроила ему сюрприз на день рождения.

Артист рассказал, что получил неожиданный подарок в декабре 2025 года — в день своего 30-летия. Дженнер повезла своего парня в неизвестном направлении, что раздражало Шаламе. Поездка окончилась визитом в кинотеатр, где показывали фильм «Интерстеллар» Кристофера Нолана, где Тимоти сыграл одного из героев.

По дороге я был раздражён, потому что не знал, куда она меня везёт. Я подумал: «У меня день рождения. Зачем нам ехать 30 минут за пределы Лос-Анджелеса?» Когда мы приехали в кинотеатр, оказалось, что там показывали «Интерстеллар» в формате IMAX. Я сказал: «Ой, прости меня».

«Интерстеллар» вышел в мировом прокате в 2014 году. Картина рассказывает о главе семьи, который вместе с командой отправляется в космос, чтобы найти новое пристанище для жителей Земли. Тимоти Шаламе сыграл в ленте Тома Купера — сына главного героя, которого исполнил Мэттью Макконахи.

История забавного фото Шаламе и Нолана:
Кристофер Нолан и Тимоти Шаламе сделали забавную совместную фотографию
