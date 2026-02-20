В EA Sports FC 26 переработают самые популярные игровые стили

Компания Electronic Arts анонсировала важные изменения в футбольном симуляторе EA Sports FC 26. В ближайшем будущем для игры выйдет патч, которые затронет самые популярные игровые стили в игре.

Так, в грядущем патче заметно ослабят два самых популярных плейстайла: «Тики-така» и «Разрезающий пас». При этом «Изобретательные пасы», «Пушечные удары» и «Перевесы» заметно улучшат.

Совсем скоро мы внесём важные изменения в игровые стили «Тики-така», «Разрезающий пас» и «Изобретательные пас» в FC 26. Мы также внесём некоторые общие изменения в «Пушечные удары» и «Перевесы». Наша цель — вернуть больше ценности основным характеристикам футболистов, гарантируя, что стили игры останутся значимыми на самых высоких уровнях игры. Скоро мы поделимся деталями будущих изменений.

Таким образом, в EA планируют ослабить самые популярные игровые стили, которые оказывают самое большое влияние на поле. При этом «Пушечные удары» и «Перевесы» остаются нишевыми плейстайлами с самого релиза FC 26 — и разработчики планируют это исправить.