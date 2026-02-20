Скидки
ARC Raiders получит крупный апдейт с ураганами уже 24 февраля

Студия Embark представила тизер крупного апдейта для шутера ARC Raiders. Обновление под названием Shrouded Sky станет доступно уже 28 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале ARC Raiders. Права на видео принадлежат Embark Studios.

Патч продолжит события прошлой главы Cold Snap. Вместе с обновлением в игре появятся ураганы — новые экстремальные погодные аномалии, которые теперь станут нормой для классического режима. Порывы будут ускорять игрока, если тот бежит попутно ветру, а бег против, наоборот, замедлит героя. От погодных условий также изменится физика гранат.

ARC Raiders представляет собой эвакуационный шутер, в котором пользователям нужно высаживаться на карты, добывать ресурсы, параллельно сражаясь с реальными людьми и роботами. Релиз проекта состоялся 30 октября на PS5, Xbox Series и ПК. За это время игра стала хитом, а её продажи превысили 14 млн копий.

