Мультфильм группы Gorillaz выйдет 27 февраля на YouTube — тизер

Комментарии

Знаменитая музыкальная группа Gorillaz представила трейлер своего короткометражного мультфильма The Mountain, The Moon Cave and The Sad God («Гора, Лунная пещера и Печальный бог»). Анимационная картина выйдет 27 февраля на YouTube-канале музыкантов.

Видео доступно на YouTube-канале Gorillaz. Права на видел принадлежат Gorillaz.

Мультфильм расскажет, как участники музыкального состава путешествуют по лесам Индии. Простая прогулка в один момент превращается в кошмарное приключение. В короткометражной ленте прозвучат песни группы из их предстоящего альбома The Mountain, который выйдет в марте.

Ранее Gorillaz уже пыталась выпустить мультфильм. Проект должен был выйти на стриминговом сервисе Netflix и разрабатывался с 2020 года. Однако, спустя три года анимационную картину отменили.

