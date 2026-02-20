20 февраля сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 6 млрд рублей. Такого результата лента добилась спустя полтора месяца проката — премьера картины состоялась 1 января. Фильм продолжает находиться в топе российских чартов спустя столь длительный срок.

Фото: ЕАИС

Темпы сборов фильма «Чебурашка 2» находятся примерно на уровне первой части, абсолютного лидера российского проката. Однако общая сумма пока уступает оригиналу, который собрал по итогу проката 6,7 млрд рублей в 2023 году.

Продолжение «Чебурашки» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.