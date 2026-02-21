Сборы фильма «Сказка о царе Салтане» достигли 1 млрд рублей

21 февраля сборы фильма «Сказка о царе Салтане» превысили 1 млрд рублей. По данным ЕАИС, такого результата картина добилась на 10-й день с момента выхода — премьера состоялась 12 февраля. Лента остаётся лидером проката, обгоняя военную драму «Красавица» и фэнтезийное приключение «Король и Шут: Навсегда».

Фото: ЕАИС

«Сказка о царе Салтане» представляют собой адаптацию знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина. Лента рассказывает историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

Главные роли в картине сыграли Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Лиза Моряк («Онегин»), Алексей Онежен («Артек. Большое путешествие»), Алиса Кот («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Простоквашино»).