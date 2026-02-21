«Настоящие люди всегда будут интересней»: Стеллан Скарсгард — об использовании ИИ в кино

На подкасте издания Variety гостем стал звезда сериала «Андор» и фильма «Сентиментальная ценность» Стеллан Скарсгард. Он поделился своим мнением насчёт развития искусственного интеллекта в киноиндустрии.

По словам артиста, на протяжении тысячелетий искусство изучает людей — интерес к ним не пропадёт никогда. Скарсгард также отметил, что за ИИ всегда будут стоять люди.

На протяжении тысячелетий человечество проявляло огромный интерес к людям. Описание людей — это то, чем занимается театр, чем занимается кино, и то, что мы умеем лучше всего. Нам всегда будет любопытно узнать других людей. В какой форме ИИ проникнет в кино и как это будет производиться — неизвестно. Возможно, кого-то вполне устроит то, что может создать ИИ, а кого-то нет. ИИ — ничто без людей, стоящих за ним. ИИ принадлежит технологическим баронам, стоящим за властью.

Ранее в Сети появились ИИ-ролики с дракой Тома Круза и Брэда Питта, которые вызвали бурную реакцию в соцсети. Многие голливудские звёзды и профсоюзы выступили против использования внешности актёров в таких видео.