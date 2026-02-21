«Я мечтала сыграть Йоко»: звезда «Сёгуна» Анна Саваи — о фильмах про группу The Beatles

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Сёгун» Анны Саваи. Она рассказала о своей роли в предстоящих фильмах про группу The Beatles.

По словам актрисы, она мечтала сыграть Йоко Оно — супругу одного из участников музыкального коллектива Джона Леннона. Саваи отметила, что постаралась показать в фильме другую сторону персонажа. Артистка также рассказала, что очень долго готовилась к роли, читая множество книг и статей.

Я мечтала рассказать историю Йоко Оно и не думала, что это произойдёт так быстро. Есть версия её личности, которую, как мне кажется, люди до сих пор не понимают. И в этом фильме, я думаю, мы сможем рассказать именно эту сторону истории. Столько всего прочитала, боже мой. Столько книг, столько видео, столько статей. У неё так много произведений искусства, которые отражают её личность.

Байопик про The Beatles представляет собой четыре фильма, каждый из которых расскажет про одного из членов знаменитой британской группы. Все ленты выйдут в апреле 2028 года. Режиссёром картин выступил Сэм Мендес — автор таких фильмов, как «007: Координаты «Скайфолл» и «Красота по-американски». Главные роли сыграли Пол Мескал (Пол Маккартни), Барри Кеоган (Ринго Старр), Джозеф Куинн (Джордж Харрисон) и Харрис Дикинсон (Джон Леннон).