Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Эрик Дэйн завершил съёмки в третьем сезоне «Эйфории» перед смертью

Актёр Эрик Дэйн завершил съёмки в третьем сезоне «Эйфории» перед смертью
Комментарии

Издание People сообщило, что актёр Эрик Дэйн успел завершить съёмки в третьем сезоне сериала «Эйфория» перед смертью. Об этом СМИ рассказал представитель умершего артиста.

Дэйн играл персонажа Кэла Джейкобса, отца Нейта Джейкобса, которого исполнил Джейкоб Элорди («Франкенштейн»). Актёр появится в нескольких эпизодах третьего сезона, который стартует на HBO 12 апреля.

О смерти Эрика Дэйна стало известно 20 февраля. Он умер в возрасте 54 лет, после длительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом, также известным как болезнь Лу Герига. Широкой аудитории артист известен ролями в популярных сериалах «Эйфория», «Зачарованные» и «Анатомия страсти».

О смерти Эрика Дэйна:
Умер Эрик Дэйн, звезда «Эйфории», «Зачарованных» и «Анатомии страсти»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android