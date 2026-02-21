24 февраля состоится премьера документального сериала «История русского секса». Проект расскажет, как понятие «русский секс» связано с историей России, почему люди часто стесняются обсуждать его. В документальном проекте авторы расскажут, как менялась интимная жизнь людей, начиная с Древней Руси и заканчивая нашими днями. Проводниками в различные эпохи страны станут анимационные герои.

В сериал войдёт четыре эпизода. Все серии выйдут в один день в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание выхода документального сериала «История русского секса»