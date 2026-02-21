Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал История русского секса, Okko (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода документального сериала «История русского секса»
Комментарии

24 февраля состоится премьера документального сериала «История русского секса». Проект расскажет, как понятие «русский секс» связано с историей России, почему люди часто стесняются обсуждать его. В документальном проекте авторы расскажут, как менялась интимная жизнь людей, начиная с Древней Руси и заканчивая нашими днями. Проводниками в различные эпохи страны станут анимационные герои.

В сериал войдёт четыре эпизода. Все серии выйдут в один день в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание выхода документального сериала «История русского секса»

ЭпизодДата выхода
Первая серия24 февраля
Вторая серия24 февраля
Третья серия24 февраля
Четвёртая серия24 февраля
О другом популярном сериале:
Чем закончился второй сезон сериала «Ландыши»
Чем закончился второй сезон сериала «Ландыши»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android