«Идеальное продолжение». Критики высоко оценили третий сезон «Ночного агента»

19 февраля состоялась премьера третьего сезона сериала «Ночной агент» — продолжение шпионского сериала стримингового сервисе Netflix. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 82% свежести, а на Metacritic — 76 баллов из 100.

Обозреватели хвалят продолжение за возросшее количество экшен-сцен и интересных второстепенных персонаж. Большинство критиков называют третий сезон лучшим за всю историю сериала. Ругают картину за скучный сюжет, который перестал быть таким напряжённым.

Фото: Rotten Tomatoes:

Что пишут критики про третий сезон сериала «Ночной агент»:

Боевик стал хитом не случайно. В третьем сезоне он работает на полную мощность — это уже само по себе говорит о его звёздном статусе.

Третий сезон «Ночного агента» — лучший в истории сериала благодаря более цельному сюжету, убедительным персонажам, захватывающим экшен-сценам и неожиданным поворотам.

Успешный конспирологический триллер от Netflix в третьем сезоне совершает настоящий прорыв.

Более глубокое раскрытие персонажей и отличный экшен. Сериал «Ночной агент» официально представил свой лучший сезон на сегодняшний день.

В третьем сезоне сюжетная линия резко меняет направление, отказываясь от напряжённой истории о скомпрометированном президенте и фактически лишая сериал смысла.

«Ночной агент» рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сначала могло показаться.