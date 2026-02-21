Скидки
Apple устроила шоу дронов с Годзиллой в честь второго сезона «Монарха: Наследие монстров»

Apple устроила шоу дронов с Годзиллой в честь второго сезона «Монарха: Наследие монстров»
20 февраля компания Apple устроила шоу дронов в честь предстоящего выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров». Видео с мероприятия авторы опубликовали на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Так, Apple запустила в воздух сотни дронов, которые синхронно спроецировали гигантские трёхмерные модели Годзиллы и Конга в ночном небе. На мероприятии присутствовали не только зрители, но и актёры из сериала, включая Курта Рассела («Омерзительная восьмерка») и Уайатта Рассела («Громовержцы»).

Второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров» стартует на стриминговом сервисе Apple TV уже 27 февраля. События продолжения вновь развернутся во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

Как смотреть продолжение «Монарха: Наследие монстров»:
Расписание выхода второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
