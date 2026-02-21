Съёмки фильма «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном стартуют в мае

Издание Variety опубликовало материал, посвящённый деятельности кинокомпании Warner Bros. В публикации авторы раскрыли начало съёмок долгожданного супергеройского фильма «Бэтмен 2».

По данным источников авторитетного портала, производство картины может стартовать уже в конце мая. При этом, Warner Bros. пока официально не раскрывала дату старта съёмок. Ранее Variety сообщало, что звезда фильмов Marvel Скарлетт Йоханссон вела переговоры насчёт появления в фильме.

Премьера «Бэтмена 2» режиссёра Мэтта Ривза состоится 1 октября 2027 году. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон.