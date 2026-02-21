Скидки
PARIVISION обыграла MOUZ и вышла в финал PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Комментарии

Российская команда PARIVISION пробилась в гранд-финал турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2. В полуфинальном матче коллектив Джами Jame Али одержал уверенную победу над MOUZ со счётом 2:0.

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . 1/2 финала
21 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
MOUZ

Встреча прошла в плотной борьбе: PARIVISION забрала первую карту (Dust2) со счётом 13:11, а на второй (Inferno) закрепила успех — 13:10. Лучшим игроком серии стал капитан состава Jame с рейтингом 1,29.

Для команды это уже второй финал крупного турнира в году — в январе она выиграла BLAST Bounty Winter. Соперник PARIVISION определится в противостоянии Team Vitality и The MongolZ. Решающий матч в формате best-of-5 состоится 22 февраля. MOUZ продолжит борьбу за третье место.

«Я не ставлю перед собой больших ожиданий»: Jame — о PARIVISION в CS 2
