PARIVISION обыграла MOUZ и вышла в финал PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Российская команда PARIVISION пробилась в гранд-финал турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2. В полуфинальном матче коллектив Джами Jame Али одержал уверенную победу над MOUZ со счётом 2:0.
Встреча прошла в плотной борьбе: PARIVISION забрала первую карту (Dust2) со счётом 13:11, а на второй (Inferno) закрепила успех — 13:10. Лучшим игроком серии стал капитан состава Jame с рейтингом 1,29.
Для команды это уже второй финал крупного турнира в году — в январе она выиграла BLAST Bounty Winter. Соперник PARIVISION определится в противостоянии Team Vitality и The MongolZ. Решающий матч в формате best-of-5 состоится 22 февраля. MOUZ продолжит борьбу за третье место.