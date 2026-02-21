Скидки
Chopper рассказал, что его приглашали в состав Natus Vincere по Counter-Strike 2

Chopper рассказал, что его приглашали в состав Natus Vincere по Counter-Strike 2
Бывший капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков в интервью Эрику Shoke Шокову поделился деталями своей карьеры. Киберспортсмен рассказал, что в 2021 году, перед подписанием Кирилла Boombl4 Михайлова, NAVI предлагала ему пройти тесты в команду.

Вишняков признался, что отказался от предложения, так как не хотел подводить своих тиммейтов и стремился добиться успеха самостоятельно.

Мне Денис [electroNic] писал потеститься в NAVI. Ну, в тот момент я, честно, и сам где-то сачковал, и не хотел подводить людей, потому что мы договорились, что я буду капитаном. Никогда никуда не шёл, где-то была ещё такая мысль, что самому что-то добиться.

Также chopper назвал Team Spirit лучшей организацией в своей карьере, отметив профессионализм и трудолюбие менеджмента. Сейчас игрок находится в отпуске, занимается здоровьем и не планирует возвращаться на про-сцену в ближайшие четыре-пять месяцев.

