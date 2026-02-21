Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Chopper назвал уход kyousuke в Team Falcons упущением для Team Spirit

Chopper назвал уход kyousuke в Team Falcons упущением для Team Spirit
Комментарии

Экс-капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков высказался о переходе Максима kyousuke Лукина в Team Falcons. По мнению ветерана, это стало потерей для «драконов», которые вели переговоры с игроком.

Вишняков считает, что kyousuke мог бы отлично вписаться в структуру Team Spirit, но выбор киберспортсмена пал на другой коллектив, возможно, из-за нежелания быть в тени главной звезды состава, Данила donk Крышковца.

Наверное, сильное упущение для команды Spirit, я считаю… Были договоренности определённые уже, он сказал «да» — и всё. И, наверное, упущение в том, что подумали, молодой парень профессионально может подрасти… Но, возможно, не в его интересах, потому что всё-таки это более дисциплинированная команда.

Chopper добавил, что в командной игре всегда есть место для двух сильных индивидуальностей, и быть «вторым номером» рядом с donk — это отличная возможность для развития карьеры.

Kyousuke перешёл в Team Falcons из академии Team Spirit в середине 2025 года. За всё это время команда не выиграла ни одного тир-1 турнира.

Falcons с kyousuke вылетела с PGL Cluj-Napoca
Team Falcons уступила PARIVISION и вылетела с PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android