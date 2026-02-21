Chopper назвал уход kyousuke в Team Falcons упущением для Team Spirit

Экс-капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков высказался о переходе Максима kyousuke Лукина в Team Falcons. По мнению ветерана, это стало потерей для «драконов», которые вели переговоры с игроком.

Вишняков считает, что kyousuke мог бы отлично вписаться в структуру Team Spirit, но выбор киберспортсмена пал на другой коллектив, возможно, из-за нежелания быть в тени главной звезды состава, Данила donk Крышковца.

Наверное, сильное упущение для команды Spirit, я считаю… Были договоренности определённые уже, он сказал «да» — и всё. И, наверное, упущение в том, что подумали, молодой парень профессионально может подрасти… Но, возможно, не в его интересах, потому что всё-таки это более дисциплинированная команда.

Chopper добавил, что в командной игре всегда есть место для двух сильных индивидуальностей, и быть «вторым номером» рядом с donk — это отличная возможность для развития карьеры.

Kyousuke перешёл в Team Falcons из академии Team Spirit в середине 2025 года. За всё это время команда не выиграла ни одного тир-1 турнира.