Aurora продлила победную серию в Dota 2 до 29 матчей, обыграв PARIVISION на DreamLeague 28

Aurora Gaming продолжает доминировать на про-сцене Dota 2. В матче второго группового этапа DreamLeague Season 28 коллектив Егора Nightfall Григоренко обыграл PARIVISION со счётом 2:0, доведя свою беспроигрышную серию до 29 встреч подряд.

Первая карта запомнилась курьёзным моментом: Эдгар 9Class Налтакян случайно заденаил Аегис, так как Алан Satanic Галлямов не успел освободить место в инвентаре.

На второй карте PARIVISION имела преимущество в 10 тыс. золота к 25-й минуте, но не смогла удержать лидерство. Серия успешных драк позволила Aurora перевернуть ход встречи и победить на 45-й минуте.

DreamLeague Season 28 проходит с 16 февраля по 1 марта. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.