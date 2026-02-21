Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Aurora продлила победную серию в Dota 2 до 29 матчей, обыграв PARIVISION на DreamLeague 28

Aurora продлила победную серию в Dota 2 до 29 матчей, обыграв PARIVISION на DreamLeague 28
Комментарии

Aurora Gaming продолжает доминировать на про-сцене Dota 2. В матче второго группового этапа DreamLeague Season 28 коллектив Егора Nightfall Григоренко обыграл PARIVISION со счётом 2:0, доведя свою беспроигрышную серию до 29 встреч подряд.

Первая карта запомнилась курьёзным моментом: Эдгар 9Class Налтакян случайно заденаил Аегис, так как Алан Satanic Галлямов не успел освободить место в инвентаре.

На второй карте PARIVISION имела преимущество в 10 тыс. золота к 25-й минуте, но не смогла удержать лидерство. Серия успешных драк позволила Aurora перевернуть ход встречи и победить на 45-й минуте.

DreamLeague Season 28 проходит с 16 февраля по 1 марта. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.

Ранее Aurora выиграла FISSURE Universe 8
Aurora Gaming — чемпион FISSURE Universe: Episode 8 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android