Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Vitality впервые сыграет с PARIVISION в финале PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Team Vitality впервые сыграет с PARIVISION в финале PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Комментарии

Team Vitality стала вторым финалистом турнира PGL Cluj-Napoca 2026. В полуфинальном матче «пчёлы» уверенно обыграли The MongolZ со счётом 2:0.

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . 1/2 финала
21 февраля 2026, суббота. 21:00 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
The MongolZ

Первая карта, Mirage, завершилась в напряжённой борьбе со счётом 16:13, однако на Dust 2 европейский коллектив не оставил шансов сопернику — 13:3. Лучшим игроком встречи стал Робин ropz Коль с рейтингом 1,48, а снайпер Матье ZywOo Эрбо показал результат 1,40.

В решающем поединке за титул Vitality сразится с российской командой PARIVISION. Гранд-финал в формате best-of-5 пройдёт завтра, 22 февраля, в 19:00 мск. The MongolZ поборется с MOUZ за третье место.

Материалы по теме
Сенсационная победа PARIVISION на BLAST Bounty Winter 2026 и разгром Team Spirit
Сенсационная победа PARIVISION на BLAST Bounty Winter 2026 и разгром Team Spirit
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android