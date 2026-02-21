Team Vitality впервые сыграет с PARIVISION в финале PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Team Vitality стала вторым финалистом турнира PGL Cluj-Napoca 2026. В полуфинальном матче «пчёлы» уверенно обыграли The MongolZ со счётом 2:0.

Первая карта, Mirage, завершилась в напряжённой борьбе со счётом 16:13, однако на Dust 2 европейский коллектив не оставил шансов сопернику — 13:3. Лучшим игроком встречи стал Робин ropz Коль с рейтингом 1,48, а снайпер Матье ZywOo Эрбо показал результат 1,40.

В решающем поединке за титул Vitality сразится с российской командой PARIVISION. Гранд-финал в формате best-of-5 пройдёт завтра, 22 февраля, в 19:00 мск. The MongolZ поборется с MOUZ за третье место.