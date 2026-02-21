«Они опасная команда». ZywOo — о PARIVISION в CS 2

Снайпер Team Vitality Матье ZywOo Эрбо после победы над The MongolZ в полуфинале PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2 высказался о противнике в гранд-финале, PARIVISION.

Эрбо назвал команду Джами Jame Али опасной, так как она снова вышла в финал крупного турнира:

PARIVISION – опасный противник, который снова вышел в финал. У них молодые игроки, которые хотят победить. Так что нам нужно следить за этим и просто играть в свою игру. Это всё, что мы можем сделать.

Гранд-финал турнира в формате best-of-5 пройдёт 22 февраля в 19:00 мск. За третье место сразятся The MongolZ и MOUZ, встреча пройдёт в 15:00 мск.